La Roma sbanca la ‘Cruijff Arena’ di Amsterdam in rimonta per 2-1 mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali di Europa League. Protagonista dell’incontro anche il giovane Calafiori, entrato nel primo tempo al posto dell’infortunato Spinazzola. Autore di una buonissima prova, alla fine della sfida con l’Ajax il classe 2002 si è ‘scontrato’ con il raccattapalle che gli ha letteralmente scaraventato il pallone in faccia, innervosito dal suo atteggiamento volto a perdere tempo per conservare il pesante successo.

Ajax-Roma, ‘scontro’ col raccattapalle: parla Spinazzola

Al microfono di ‘Sky Sport’, lo stesso Calafiori ha commentato lo spiacevole episodio ‘scagionando’ il raccattapalle: “Cosa gli ho detto? C’è poco da dire, non me lo aspettavo… In quel momento ho pensato tante cose, per fortuna sono stato calmo. Ma lo rispetto, perché probabilmente mi sarei innervosito pure io se avessi visto un giocatore della squadra avversaria perdere del tempo”.