Pressing dalla Serie A per Arnautovic dello Shangai SIPG, l’ex Inter può tornare in Italia e finire al Bologna

A distanza di undici anni, Marko Arnautovic potrebbe tornare in Italia. L’attaccante austriaco è di proprietà dello Shanghai SIPG ma ha il contratto in scadenza a dicembre 2022 e sarebbe già stanco della sua esperienza in Cina. Così, tornando in Europa, potrebbe aver voglia di Serie A, dove ha già giocato nel 2009/2010 con la maglia dell’Inter.

Per Arnautovic, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, sarebbe in pressing il Bologna. Sabatini e Bigon si starebbero muovendo per il suo grande ritorno dopo 11 anni. Classe 1989, Arnautovic in carriera ha vestito finora anche le maglie di West Ham e Werder Brema tra le altre.