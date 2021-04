Il Milan ha provato l’assalto per Amrabat: i rossoneri hanno messo sul piatto 20 milioni, proposta respinta dalla Fiorentina

Il Milan butta l’occhio al futuro e cerca rinforzi per il centrocampo. Uno degli obiettivi dei rossoneri sarebbe un calciatore della Fiorentina: Sofyan Amrabat. A riportare dell’interesse milanista per ex Verona è la ‘Gazzetta dello Sport’. Maldini avrebbe messo sul piatto un’offerta da 20 milioni di euro per il centrocampista marocchino. La risposta arrivata dal patron viola Commisso sarebbe stata negativa: niente cessione per il 24enne arrivato in Toscana in questa stagione. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il primo anno di Amrabat alla Fiorentina non è stato positivo, come prestazioni singole e di squadra. Questo però ha convinto la dirigenza viola a pensare ad una sua cessione.