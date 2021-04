Juventus, UFFICIALE Pirlo nei guai | Altro calciatore positivo al Covid

Brutte notizie per la Juventus: positivo anche Federico Bernardeschi al Covid-19. Prosegue l’ondata iniziata nei giorni scorsi in nazionale

Il focolaio di positivi italiani post impegni della nazionale non si placa. La Juventus, dopo Bonucci e Demiral dei giorni scorsi, ha annunciato proprio questa mattina, sul proprio sito ufficiale, la positività al Coronavirus anche di Federico Bernardeschi: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico”.

La nota del club si conclude dicendo: “La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”. Notizie pessime per Andrea Pirlo in vista della sfida decisiva in ottica Champions League contro il Napoli di domani pomeriggio: calcio d’inizio alle 18.45 allo ‘Stadium’. Le due squadre sono al momento appaiate tra la quarta e la quinta posizione a 56 punti totali ed a -2 punti dall’Atalanta terza in classifica: i tre punti in palio domani potrebbero risultare pesantissimi.