Calciomercato Roma, non solo Allegri: altri sondaggi in corso

Calciomercato Roma, diverse le piste per il dopo Fonseca: oltre ad Allegri altri nomi in corsa, il punto sui giallorossi

Il nome prioritario per la Roma è Massimiliano Allegri, come raccontato dalla CMIT TV, ma non c’è solo lui. Il destino di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa sembra segnato, a prescindere da come si concluderà la stagione: la corsa Champions in campionato si è fatta in salita, rimane l’Europa League come percorso alternativo ma ugualmente difficoltoso. La dirigenza capitolina vaglia le opzioni per sostituire il portoghese, i nomi non mancano e c’è anche qualche ritorno di fiamma.

Il ‘Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione, con il ds Tiago Pinto che non disdegnerebbe Conceiçao. Pista però congelata almeno per le prossime settimane, l’attuale tecnico del Porto vuole a sua volta guardarsi intorno con calma e scegliere la migliore destinazione possibile. Discorsi rimandati almeno al termine del prossimo turno europeo. Un altro nome che intriga è quello di Sarri, che tramite Ramadani ha avuto più volte contatti sempre con Tiago Pinto. Al tecnico toscano il progetto giallorosso interesserebbe, così come la relativa vicinanza a casa. Ma la carta a sorpresa potrebbe essere rappresentata da Gasperini, per il quale ci sarebbe un ritorno di fiamma.