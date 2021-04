Il pareggio di ieri in casa del Sassuolo ha lasciato ancora una volta strascichi in casa Roma, con le tensioni che aumentano intorno al club giallorosso: il confronto

La Roma non arriva di certo nel modo migliore possibile alla super sfida di Europa League contro l’Ajax in programma per giovedì sera. I giallorossi di Fonseca infatti, sono reduci dall’amaro pareggio di ieri pomeriggio sul campo del Sassuolo per 2-2, con Pellegrini e soci raggiunti per ben due volte nel punteggio dalla compagine diretta da Roberto De Zerbi. Un pari che unito ai successi di Napoli e Atalanta complica ulteriormente il sogno Champions della Roma, che avrà i quarti di finale di Europa League per cercare pronto riscatto. Il clima però all’ombra del Colosseo non è dei migliori e prima dell’allenamento di

scarico, lo stesso Fonseca e la squadra hanno avuto un confronto, che non ha risparmiato anche qualche tono aspro.

Momento complesso per la Roma che vede così allontanarsi sempre più il quarto posto, e di conseguenza il miraggio di una qualificazione Champions che per quanto difficile resta comunque ancora possibile. Fonseca dal canto suo, nonostante i malumori del momento, mantiene alta la tensione in vista della prossima doppia sfida con l’Ajax, nelle quali sarà vietato sbagliare. Al netto di tutto però la panchina dell’allenatore lusitano si fa sempre più pericolante in vista della prossima stagione: sullo sfondo per il futuro anche il solito Allegri.