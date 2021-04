In una lunga intervista concessa a Gente, Lady Dybala, Oriana Sabatini, ha ammesso di condurre una vita “piuttosto noiosa” a Torino. Parole che inevitabilmente portano a pensare al futuro del calciatore, che in estate è pronto a lasciare la Juve

Futuro tutto da scrivere per Paulo Dybala. L’attaccante, rientrato in gruppo, domani sarà finalmente a disposizione di Andrea Pirlo, che in questa stagione lo ha avuto davvero poco. Potrebbero essere le ultime settimane dell’ex Palermo: il contratto scade fra meno di un anno e mezzo, il 30 giugno 2022 e un accordo per il prolungamento non c’è ancora. Appare ovvio che senza un rinnovo, l’addio sarebbe quasi certo.

Juventus, le parole di Oriana Sabatini

Un addio che non dispiacerebbe a lady Dybala, Oriana Sabatini, che non sembra molto felice di stare a Torino, visto che sostiene di vivere una vita “piuttosto noiosa”: “Il fatto è che a Torino non c’è molto da fare – ammette la cantante ai microfoni di Gente – Non appena Paulo ha dei giorni liberi, andiamo da qualche parte, perché anche lui vuole fare molte cose. Anche se il programma migliore, almeno per me che non amo uscire così tanto, è Netflix con il delivery in camera. Prendo lezioni di boxe, cucino, leggo molto, mi godo la solitudine in giro, mi siedo al pianoforte e compongo un po’”. Parole che non hanno fatto piacere ai tifosi bianconeri, che si sono scatenati sui social. Molti tweets, invitano Oriana a cambiare città.