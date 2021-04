La società ha preso la decisione e l’ha comunicata all’agente del calciatore: niente rinnovo e addio a parametro zero

Trentadue anni, 10 stagioni al Bayern Monaco, per Jerome Boateng è arrivato il momento dei saluti. L’acquisto di Upamecano per la prossima stagione aveva già fatto intuire i piani del club tedesco ed ora sarebbe arrivata anche la comunicazione all’agente del calciatore. A riferirlo è ‘kicker.de’, secondo cui la società avrebbe deciso di non rinnovare il contratto del difensore tedesco in scadenza a giugno e lo avrebbe anche fatto presente all’entourage del calciatore.

L’ex Manchester City nei mesi scorsi è stato accostato anche a Inter e Juventus. La possibilità di tesserarlo a parametro zero potrebbe ingolosire diversi club, compreso le due società italiane. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Juventus e Inter su Damsgaard: parla l’agente

Calciomercato Juventus e Inter, Boateng: niente rinnovo

La decisione del Bayern Monaco di non rinnovare il contratto a Boateng è arrivata anche nella conferenza stampa di Flick alla vigilia della sfida Champions contro il Psg. L’allenatore dei campioni del mondo non ha preso bene la domanda sul futuro del giocatore: “Non voglio palare di questo prima della partita e nemmeno dopo. Non so come certe cose possano arrivare ai media”.

Il tecnico non ha voluto dire altro spiegando: “Non devo commentare tutto ciò che appare sui media, è chiaro: vedremo nelle prossime settimane”. Sono 30 le presenze complessive collezionate finora in stagione da Boateng che è stato spesso schierato titolare da Flick.