James Pallotta, ex presidente della Roma, è tornato a parlare del suo passato in giallorosso e dell’arrivo di Nicolò Zaniolo nella Capitale. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di ‘The Athletic’, James Pallotta, ex presidente della Roma, è tornato sull’arrivo di Nicolò Zaniolo in giallorosso: “Il suo arrivo è stato tutto merito di Franco Baldini. Lui chiamò l’Inter e disse che non avremmo dato via Nainggolan se loro non ci avessero girato in cambio Zaniolo. Monchi chiese chi fosse”.

Nicolò Zaniolo è arrivato alla Roma nell’estate di calciomercato del 2018 nell’ambito dell’operazione che portò Radja Nainggolan all’Inter allora di Luciano Spalletti e Davide Santon ed il classe 1999 alla corte della squadra capitolina al tempo guidata in panchina da Eusebio Di Francesco.