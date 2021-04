Calciomercato, Cassano ‘esonera’ Pirlo: “La Juve cambierà, sbagliando”

Antonio Cassano ha parlato del momento della Juventus e della situazione di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Le sue dichiarazioni

Sono giorni e settimane decisive per la Juventus e in particolare per Andrea Pirlo. L’allenatore bianconero, finito nell’occhio del ciclone dopo gli ultimi risultati deludenti, si gioca il proprio futuro in panchina a partire dal fondamentale recupero contro il Napoli, in programma mercoledì. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, rebus Dybala: vuole rimediare in campo

Della situazione del tecnico esordiente ha parlato anche Antonio Cassano alla ‘Bobo TV’: “Una società come la Juve non può far filtrare certe notizie, come ad esempio l’incontro Agnelli–Allegri. Non so se arriverà quarta, quinta o sesta: di certo non ci aspettavamo una Juve così deficitaria in tante situazioni. A livello di prestazioni manca qualcosa. In ogni caso, se dovesse vincere la Coppa Italia conquisterà due trofei. Secondo me comunque la Juve cambierà allenatore. Una società del genere sa da dove vengono le notizie e questo mi lascia perplesso per il futuro di Andrea: cambierà sbagliando. Da Sarri in poi ha sbagliato tante cose”.