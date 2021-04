Torino-Juventus, Paratici: “Sugli esclusi decide Pirlo. Futuro? Non è il momento”

Paratici commenta la situazione in casa Juventus anche in chiave futura, invocando la vittoria per il derby

A pochi minuti dall’inizio del derby di Torino tra i granata e la Juventus, Fabio Paratici ha commentato la situazione in casa bianconera: “Ci aspettiamo una bella partita oggi. Poi ci sono gli episodi che sicuramente incideranno. Serve lo spirito giusto per arrivare a vincere questo derby”.

Inevitabile il commento anche sui tre giocatori esclusi dopo le vicende dell’infrasettimanale: “Dybala, McKennie e Arthur? Su questo argomento ha parlato Pirlo ieri in conferenza. Hanno sbagliato, pagato con una multa pecuniaria da parte della società e sono stati esclusi dal tecnico per la partita di oggi. Deciderà Pirlo quando dovranno rientrare”.

Paratici: “Non pensiamo all’estate. Sugli esclusi decide Pirlo”

Spazio anche al futuro, argomento clou in casa Juventus dopo le critiche pre-sosta a Pirlo, per la sconfitta con il Benevento: “Non penserei troppo a questa estate adesso. Abbiamo tre gare questa settimana, a partire da quella di oggi contro il Torino. Dobbiamo restare concentrati. Le considerazioni sui giocatori si fanno sempre, anche nelle altre stagioni in cui abbiamo vinto dei trofei”.