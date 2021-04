Dopo la decisione della Juventus di escludere Dybala dal derby col Torino, parla Oriana Sabatini: “Era la solita cena del mercoledì”

La situazione in casa Juventus non è delle migliori, specialmente quando il match che deve arrivare è il derby della Mole. Il Torino, poi, si presenta con grandi motivazioni: raccogliere punti preziosi per la lotta salvezza. All’interno dello spogliatoio bianconero, infatti, ci sarebbero ancora malumori per quanto accaduto con Dybala, Arthur e McKennie: protagonisti di una cena oltre i limiti consentiti dalla legge. Come annunciato da Andrea Pirlo in conferenza stampa, i tre giocatori non prenderanno parte alla sfida contro i granata. Pugno duro della Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Dopo la decisione della Juventus di escludere i tre giocatori protagonisti della festa che ha violate le norme anti Covid-19, arrivano le parole della fidanzata di Paulo Dybala. Oriana Sabatini, ai microfoni della trasmissione televisiva ‘LAM’ in Argentina, ha dichiarato: “Non si è trattato di una festa clandestina, era la solita cena del mercoledì. Ogni settimana ci sono sempre le stesse persone e mercoledì non erano nemmeno in dieci. Non è vero che fossero in venti”.