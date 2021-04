Inter, l’esito dei tamponi: un altro recupero per Conte

Inter, arriva l’esito dei nuovi tamponi effettuati ieri: altre buone notizie per Conte e per i nerazzurri dopo l’emergenza

L’Inter attesa questa sera dal ritorno in campionato in casa del Bologna. Match fondamentale per proseguire la striscia vincente aperta di otto gare di fila, per mantenere il primato in classifica con largo margine sulle inseguitrici e che aprirà una settimana importante con altre due sfide, al Sassuolo e al Cagliari. Conte può approcciare questo mini tour de force con il sorriso, con il recupero progressivo dei vari assenti per coronavirus.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il tesoretto che vale 60 milioni

Questa mattina, l’esito dei tamponi effettuati ieri ha dato esito negativo per tutto il gruppo squadra. Si è negativizzato anche Danilo D’Ambrosio. Squadra dunque a ranghi praticamente completi per Conte.