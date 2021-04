Calciomercato Inter, il tesoretto che vale 60 milioni

Calciomercato Inter, situazione delicata per i nerazzurri in vista dell’estate ma una mano può arrivare dal tesoretto prestiti

Sul campo, l’Inter spera, iniziando da stasera a Bologna, di avvicinarsi il più possibile allo scudetto. Fuori, ancora tante le incertezze per il club, con la situazione societaria che di fatto mette in stallo il mercato. Il destino di Suning, tra tentativi di prestiti ponte e trattative per la cessione, non è ancora chiaro. Al momento, difficile pianificare operazioni in anticipo, senza sapere esattamente quale sarà la situazione tra qualche mese e la liquidità a disposizione.

Una mano potrebbe però arrivare dal tesoretto in ballo dai prestiti e riassunto da ‘Tuttosport’. Una cifra di circa 60 milioni complessivi che potrebbe dare un minimo di respiro alle casse. Si potrebbero intascare circa 10 milioni dal riscatto da parte dello Sporting di Joao Mario. Altri 45 milioni sono fissati per i riscatti di Gravillon, Dalbert, Lazaro, Di Gregorio e Dimarco. In più, in caso di permanenza di Nainggolan a Cagliari, si risparmierebbe il suo ingaggio da circa 4,5 milioni.