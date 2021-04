Il nome di Moise Kean sarà tra i più chiacchierati nel mercato estivo a causa della sua grande stagione e il rientro all’Everton: anche la Juve ci pensa, ma intanto Pochettino dice la sua

Dopo i mesi anonimi all’Everton, Moise Kean sta dimostrando tutto il suo valore nei numeri e non solo. Intanto ha soffiato il posto a un giocatore esperto come Icardi, in Nazionale è uno dei giocatori più importanti per l’attacco, poi ha cominciato a far parlare da subito i gol. Sono 17 in 33 partite stagionali, più di uno ogni due, con tanto di soddisfazione di aver segnato anche al Camp Nou contro il Barcellona in Champions League. Al PSG il classe 2000 è in prestito secco, senza diritto di riscatto, e quindi ad ora il suo destino è rientrare all’Everton.

La Juventus tiene sempre d’occhio il suo profilo, dopo averlo ceduto ai Toffees potrebbe riprenderlo per affidargli le chiavi dell’attacco magari facendo almeno un anno in coppia con Cristiano Ronaldo. Di certo dovrà fare i conti con l’Everton e anche il PSG, che potrebbe anche tornare subito all’attacco. Le parole di Pochettino in conferenza stampa potrebbero far presagire questo scenario: “Dimostra fin dal suo arrivo che ha del potenziale, ha un dono. Può ancora migliorare, è giovane e ha già dimostrato di saper giocare come punta e come esterno. Siamo contenti di lui, ha un grosso potenziale”.