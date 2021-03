Calciomercato Juventus, Kean ha deciso | Niente Everton: Torino o Parigi

Crescono le possibilità di un ritorno di Moise Kean a Torino: l’attaccante non vuole l’Everton, ma Juventus o PSG

Il reparto che potrebbe subire i maggiori sconvolgimenti nel prossimo mercato della Juventus sembra essere l’attacco. I bianconeri devono prima definire la questione Ronaldo, ancora indeciso se continuare a Torino oppure se lasciare definitivamente la Serie A. Destino analogo, poi, quello di Paulo Dybala: la società valuterà in questi mesi se continuare con l’argentino oppure se cederlo per fare cassa. Infine, c’è la questione Morata: lo spagnolo è in prestito dall’Atletico Madrid, la Juventus può prolungarlo per un altro anno con 10 milioni di euro oppure riscattarlo per 45 milioni. Un corposo mercato in uscita, però, non sarebbe che un preambolo di un mercato altrettanto importante in entrata: in attacco, intanto, ci sarebbe una svolta per Moise Kean. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Kean pronto a tornare | Insidia PSG

Secondo quanto raccontato da ‘Tuttosport’, Moise Kean avrebbe deciso non rientrare in nessun caso all’Everton. La volontà dell’attaccante italiano classe 2000 è quella di raggiungere una tra Juventus e PSG. Il ritorno a Torino, in grande stile questa volta, sarebbe uno scenario gradito anche da Mino Raiola. Il noto agente, infatti, gode di un ottimo rapporto con il club piemontese e potrebbe aver avuto già importanti rassicurazioni sulla centralità del suo assistito nel progetto bianconero.