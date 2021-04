Leandro Paredes è stato più volte nel mirino di Juventus e Inter. Il centrocampista argentino esclude un addio al Paris Saint-Germain

Ciclicamente il nome di Leandro Paredes torna d’attualità per un possibile ritorno in Serie A. Il centrocampista del Paris Saint-Germain è un pallino di vecchia data del CFO della Juventus Paratici e la scorsa estate estate era stato sondato anche dall’Inter dell’estimatore Conte. L’ex Roma ed Empoli ha un contratto fino al 2023 con il club vice-campione d’Europa e per il momento non apre la porta per un cambio di maglia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Paredes allontana Juventus e Inter: “Sto bene al PSG”

Paredes allontana il corteggiamento delle ammiratici: “Voglio restare in Europa ancora per un po’ di tempo. Sto bene e sono felice, ho un contratto lungo col PSG“, ha chiosato il nazionale albiceleste ai microfoni di ‘TycSports’. Il classe ’94 si è soffermato anche sul futuro di un illustre connazionale che a fine stagione si libererà a parametro zero, ovvero Sergio Aguero: “Ci piace sempre giocare con i migliori e Aguero è uno di loro. Spero che decida cosa è meglio per lui. Se verrà da noi sarà il benvenuto”.