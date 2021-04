Sabato pomeriggio il Torino ospiterà la Juventus nel derby della Mole. La squadra di Nicola sta preparando la sfida ma con qualche problema

Archiviata la sosta per le nazionali torna prontamente col botto il campionato di Serie A. Sabato pomeriggio spazio anche al derby della Mole tra Torino e Juventus, con i granata di Nicola che però stanno incontrando qualche difficoltà nella marcia d’avvicinamento. Mentre i bianconeri di Pirlo hanno perso in rapida successione Demiral e Bonucci, non va troppo meglio alla truppa di Nicola che in un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha denotato qualche problemino.

Nella nota ufficiale dei granata si legge: “Dopo l’attivazione muscolare, Davide Nicola ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita a ranghi misti con tempo e campo ridotti. Ansaldi non ha preso parte alla seduta odierna causa sindrome gastro-intestinale. Nkoulou ha continuato il suo programma personalizzato, terapie per Singo. Milinkovic-Savic, infine, è tornato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni”.