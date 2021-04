Juventus, arrivano le scuse di Dybala | “Non era una festa, ma ho sbagliato”

Arrivano le scuse di Paulo Dybala dopo la violazione del coprifuoco e delle norme anti-Covid presso la casa di McKennie

"So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori. Non era una festa, ma ho sbagliato lo stesso e mi scuso". Attraverso una storia su Instagram, Paulo Dybala si scusa dopo la violazione del coprifuoco e delle norme anti-Covid per partecipare ad una cena a casa di McKennie, in compagnia anche di Arthur.

Le scuse dell’argentino, però, potrebbero non bastare: come raccontato da Calciomercato.it, si va verso la non convocazione dei tre calciatori per il derby contro il Torino.