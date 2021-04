Le ultime novità sul futuro di Erling Haaland, come noto nel mirino della Juventus. Il Ds del Borussia Dortmund ha ammesso di aver parlato con Mino Raiola

Raiola a Barcellona, Haaland può finire in blaugrana? Difficile dirlo, visto quanto costa il norvegese – 150 milioni di euro, stando alle ultime indiscrezioni – e che i catalani non se la passano affatto bene sul piano economico. Sempre oggi, intanto, il Ds del Borussia Dortmund Michael Zorc ha detto che “ieri ho parlato con Raiola, chiarendo quali siano le nostre intenzioni”. Ovvero, come sostiene ‘Sky Sports De’, che non vogliono privarsi del 2000 nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Certo, per il Dortmund non sarà semplice resistere alle eventuali super offerte per il cartellino di Haaland. Il ragazzo piace tanto anche a Real Madrid, per molti in pole, Manchester City e United, Juventus e Chelsea. Proprio quest’ultima, secondo il giornalista Luca Momblano intervenuto nella diretta Twitch di ‘Juventibus’, “ha presentato una offerta pazzesca” per il bomber figlio d’arte, che dal 2022 dovrebbe avere una clausola da 75 milioni.