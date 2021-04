Il Galatasaray di Terim punta Cuadrado per la prossima stagione. Primi contatti con l’entourage del laterale colombiano, in scadenza nel 2022 con la Juventus

E’ uno dei pilastri della Juventus di Andrea Pirlo e la sua importanza nello scacchiere bianconero si nota anche e soprattutto quando non scende in campo. Stiamo parlando di Juan Cuadrado, che tornerà tra i titolari della ‘Vecchia Signora’ nel derby di sabato contro il Torino dopo la squalifica che lo aveva fermato prima della sosta nel tonfo dei campioni d’Italia contro il Benevento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Aouar | Triplo colpo dalla Ligue 1

Juventus, pericolo Terim: Cuadrado nel mirino del Galatasaray

Le prestazioni del colombiano, uno dei migliori assist-man della Serie A e in Europa dati alla mano, non passano di certo inosservate malgrado la carta d’identità che corre verso i 33 anni. Cuadrado non ha ancora rinnovato il contratto con la Juve in essere fino al giugno 2022, anche se la volontà della società presieduta da Agnelli sarebbe quella di non privarsi dell’ex Fiorentina e Chelsea, allungando il matrimonio oltre la naturale scadenza. Il giocatore ha attirato le attenzioni soprattutto del Galatasaray e farebbe gola a Fatih Terim considerando anche la sua duttilità tattica. Il sodalizio turco è in lotta per il successo in campionato e vorrebbe ingaggiare Cuadrado per rinforzare la rosa in vista della partecipazione alla prossima Champions League.

Secondo il portale ‘Fotomac’, il Galatasaray avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del colombiano per sondare la situazione e sarebbe pronto a presentare un’offerta alla Juventus per il cartellino del classe ’88. La volontà dello stesso Cuadrado e della Juve è quella di proseguire insieme, ma occhio all’inserimento della compagine di Istanbul in caso di fumata nera sul rinnovo di contratto.