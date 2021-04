Leonardo Bonucci è tornato alla Juventus tre anni fa dopo l’esperienza deludente al Milan. Coi bianconeri ha un contratto con scadenza fissata a giugno 2024

La Juventus potrebbe rinnovare se non addirittura rivoluzionare la rosa nel prossimo calciomercato estivo. A ‘rischio’ addio anche nomi illustri, illustrissimi come Leonardo Bonucci. Tornato a Torino nell’estate 2018 dopo la deludente e breve esperienza al Milan, il centrale nativo di Velletri è legato ai bianconeri da un contratto fino al giugno 2024 da circa 5,5 milioni di euro netti. Parliamo di uno stipendio importante, ma alla portata di diversi club europei, anche francesi. Già, proprio in Francia potrebbe essere il futuro del classe ’87.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato, Della Valle: “Juventus avanti per Aguero”

Calciomercato Juventus, Bonucci può finire al Monaco: doppia ipotesi di scambio

Secondo ‘calciomercatoweb.it’ la prossima destinazione di Bonucci può infatti essere il Monaco, destinazione che non lo costringerebbe ad allontanarsi troppo dall’Italia. La società presieduta da Andrea Agnelli valuta il suo cartellino sui 10 milioni di euro, cifra che il club del Principato – in lotta per la vittoria della Ligue 1 ma pure per l’accesso alla prossima Champions, competizione in cui farebbe comodo l’esperienza di Bonucci – potrebbe offrire attraverso uno scambio alla pari con il cartellino del 24enne Maripam, difensore goleador cileno valutato più o meno uguale. Paratici e soci, però, potrebbero chiedere in cambio Benoit Baidashile, centrale appena 20enne valutato tuttavia intorno ai 25 milioni. Per lui, dunque, servirebbe anche uno sforzo economico da parte della Juve. Con una proposta da 13-15 milioni, più il cartellino di Bonucci, i bianconeri potrebbero portarselo a casa.