Sono giorni febbrili sia sul campo che sul calciomercato, in Italia come nel resto d’Europa. Con gli ultimi mesi della stagione si riaccendono anche le trattative rimaste magari sopite durante il campionato, così come entrano le settimane decisive per i rinnovi di contratto. Tra questi c’è anche quello di Lautaro Martinez, tra gli attaccanti più ‘chiacchierati’ del mondo nella scorsa estate vista la corte del Barcellona. Con il tempo e la crisi blaugrana, però, l’argentino si è riavvicinato sensibilmente all’Inter e alla firma sul prolungamento.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez e il cambio di agenti: “Ma cosa stanno dicendo?”

Gli incontri tra la dirigenza nerazzurra e gli agenti del ‘Toro’, Beto Yaque e Rolando Zarate, come vi abbiamo documentato in questi mesi, sono stati frequenti e proficui. In queste ore, però, si era diffusa l’indiscrezione di un clamoroso cambio di rotta da parte di Lautaro Martinez. Più precisamente una rivoluzione radicale nel suo entourage, con l’addio ai due storici rappresentati per affidarsi nella gestione alla moglie Agustina Gandolfo, che di recente gli ha dato anche una figlia, e al padre Mario.

Un po’ come Mauro Icardi, che ha scelto come manager la moglie Wanda Nara già ai tempi dell’Inter. Una notizia che però non ha trovato alcun riscontro: non solo, perché lo stesso numero 10 argentino ha chiarito in maniera decisa sul suo profilo Instagram. “Ma che stanno dicendo ragazzi? Bugia 100%“, ha commentato Martinez con tanto di screen della notizia sul web.