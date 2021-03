Lituania-Italia, critiche per Bernardeschi | "Da serie B"

Tante le critiche ricevute dall’attaccante della Juventus Bernardeschi durante il match tra Lituania e Italia

Si sta disputando la partita tra Lituania e Italia, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale di Qatar 2022. Gli azzurri vengono da due vittorie consecutive, conquistate contro Irlanda del Nord e Bulgaria, entrambe per 2-0. Mancini dunque vuole la terza vittoria in pochi giorni e in campo ha scelto di affidarsi e diverse ‘seconde linee’. Tra queste, c’è Federico Bernardeschi, che sta ricevendo parecchie critiche per la sua prova.

Lituania-Italia, critiche sui social per Bernardeschi

Le critiche sono dirette sia a Federico Bernardeschi, autore di una prestazione sottotono, sia a Roberto Mancini, ‘colpevole’ di averlo convocato. Infatti, alcuni tweet si sono soffermati sull’esclusione di Matteo Politano, già in doppia cifra col Napoli in questa stagione. Altri, invece, sulla differenza che ci sarebbe tra l’esterno offensivo della Juventus e i giocatori in campo, definendolo un giocatore di Serie B.

Non so se Bernardeschi potrebbe ben figurare nella serie A lituana ma credo che dopo un anno di rodaggio in seconda divisione potrebbe forse ambire a una squadra di media classifica. #litu #lituaniaitalia #italia #Nazionale #WCQ2022 — Giovanni Salamone (@giovannisal91) March 31, 2021

Bernardeschi è un Bruno Peres che ce l’ha fatta. — Rubio (@rubio_chef) March 31, 2021

Ma com’è che #Bernardeschi non è più manco capace di stoppare una palla?#LituaniaItalia — Gianni Bitonti (@Gianni_Bitonti) March 31, 2021