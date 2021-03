Lascerà la Juventus a titolo definitivo nel prossimo calciomercato estivo. Parliamo di Douglas Costa, quest’anno in prestito al Bayern Monaco

Si avvicina l’addio di Douglas Costa alla Juventus. In prestito al Bayern, l’esterno brasiliano non rientra nei piani dei bianconeri e per questo a giugno gli si troverà una nuova sistemazione. Una nuova e definitiva essendo lui in scadenza a giugno 2022… A tal proposito, occhio davvero al Gremio. Secondo alcune fonti brasiliane il classe ’90 ha già trovato un accordo col club di Porto Alegre, dove è cresciuto ed esploso prima del grande salto in Europa.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Aguero | Moggi esce allo scoperto

In una intervista a ‘Canal do Ale Oliveira’, su Youtube, Douglas Costa ha detto chiaramente che in caso di ritorno in Patria sarà solo per reindossare la maglia del Gremio: “Se dovessi tornare in Brasile, sarebbe inutile andare in un’altra squadra. Mio padre è un gremista, sono cresciuto al Gremio. E’ la squadra del mio cuore“. Douglas Costa è talmente legato al Gremio che, come ha lui stesso svelato, ha rifiutato nientemeno che la corte del Flamengo: “Il Flamengo è diventato il Real Madrid del Brasile. Giocare per i rossoneri? No. E’ una squadra straordinaria, mi piace il Flamengo, ma sono legato al Gremio, che è casa mia”.