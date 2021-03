Milan, il messaggio di Ibrahimovic: “Voglio sempre di più!”

Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare dal ritiro della sua Svezia: “Non sono mai soddisfatto e voglio sempre di più”. Messaggio al Milan sul rinnovo?

“Ho un problema: non sono mai soddisfatto. Ho 39 anni e, con quello che ho fatto, non ho più l’obbligo di lavorare perché comunque ho avuto una bella vita. Ma ho ancora questa passione per quello che sto facendo. Voglio sempre di più”. Zlatan Ibrahimovic ha parlato così al ‘Champions Journal’ dal ritiro della sua Svezia. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | Messaggio dello svedese?

Un messaggio rivolto anche al Milan sul rinnovo del contratto? L’attaccante svedese fa capire di avere ancora una gran voglia di rendersi protagonista in campo: “Forse è per questo che sono qui oggi e sono ancora in grado di fare quello che sto facendo. Perché non vedo molti giocatori della mia età che erano o che sono come me. Generalmente quando un giocatore supera i 30 anni inizia la fase calante e poi smette. Al di sopra dei 30, invece, io ho iniziato a migliorare ancor di più e continuo a farlo”. Ibra ha poi concluso l’intervista a modo suo: “Puoi domare un leone, ma non puoi domare Zlatan. È un animale diverso. E distruggerei anche King Kong, sono sicuro al 100%. Lo distruggerei”.