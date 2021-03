Euro Under 21, Italia-Slovenia 4-0: gli Azzurrini volano alla fase finale!

Tutto facile per l’Italia Under 21 di Nicolato nell’ultima partita del girone degli Europei. Gli Azzurrini volano ai quarti di finale

Missione compiuta. L’Under 21 di Nicolato travolge la Slovenia e conquista la fase finale degli Europei di categoria, in programma dal 31 maggio al 6 giugno. Agli Azzurrini serviva una vittoria, che è arrivata anche agevolmente. A sbloccare il match è Maggiore dopo solo 10 minuti, e al 19′ arriva anche il raddoppio di Raspadori che di sinistro non fallisce a tu per tu con il portiere. Di Cutrone, su calcio di rigore, il terzo gol azzurro che chiude di fatto la partita dopo solo 25 minuti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

L’ex Milan e Fiorentina sbaglia il secondo penalty concesso dall’arbitro, ma ad inizio ripresa firma la sua doppietta personale con un gran destro da fuori. L’unica nota negativa della serata è l’espulsione per doppia ammonizione di Marchizza, che era stato espulso anche nella gara d’esordio contro la Repubblica Ceca. La squadra di Nicolato vola così ai quarti di finale in programma al termine della stagione, concludendo il girone alle spalle della Spagna, che ha battuto la Repubblica Ceca per 2-0 grazie alla doppietta di Dani Gomez.

ITALIA U21-SLOVENIA U21 4-0: 10′ Maggiore, 19′ Raspadori, 25′ rig. e 50′ Cutrone

CLASSIFICA: Spagna punti 7, ITALIA 5, Repubblica Ceca 2, Slovenia 1.