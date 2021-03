L’erede di Fredi Bobic all’Eintracht Francoforte potrebbe anche arrivare dal Milan. È questo quanto trapela dalla Germania: il nome

Il collegamento tra il Milan e l’Eintracht Francoforte potrebbe rafforzarsi ancora una volta, dopo l’affare Rebic-Andre Silva delle scorse sessioni di mercato. A febbraio di quest’anno sia il direttore sportivo Bruno Hübner, che il responsabile dell’area calcistica Fredi Bobic hanno annunciato il loro addio al club teutonico la prossima estate. Una partenza, soprattutto quella di Bobic, che potrebbe ricollegarsi proprio al club milanista.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Milan, ‘allarme’ Ibrahimovic | Lascia l’allenamento: le sue condizioni

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, attaccanti nel mirino: quattro nomi caldi

Calciomercato Milan, Almstadt nel mirino dell’Eintracht per il dopo Bobic

Il successore di Bobic dovrebbe arrivare proprio dal Milan. Stando a quanto sottolineato dalla ‘Bild’ l’Eintracht sembra aver trovato in Hendrik Almstadt l’erede adatto dell’ex dirigente del Francoforte. Il 48enne tedesco è attualmente assistente alla gestione dei rossoneri e quindi lavora come braccio destro di Ivan Gazidis. Stando a quanto riferito dalla prestigiosa testata teutonica, i responsabili dell’Eintracht preferiscono che Almstadt succeda a Bobic, che dal canto suo vorrebbe passare quanto prima all’Hertha Berlino. Finora lo stesso braccio destro di Gazidis, non ha avuto particolare esperienza in Germania, lavorando più che altro all’Arsenal, prima dell’Aston Villa e poi al Milan dal 2019. Il capo del consiglio di sorveglianza dell’Eintracht, Philip Holzer lo conosce bene in quanto entrambi hanno lavorato in passato per la banca d’investimenti Goldman Sachs nella stessa città di Francoforte.