Calciomercato Juventus, Branchini sul futuro di De Sciglio e Douglas Costa

Il noto agente Giovanni Branchini ha parlato del futuro dei suoi assistiti, De Sciglio e Douglas Costa, entrambi ancora di proprietà della Juventus

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, Giovanni Branchini ha fatto il punto sul futuro di due suoi assistiti, De Sciglio e Douglas Costa, entrambi ancora di proprietà della Juventus. Il terzino potrebbe rimanere a Lione, mentre l’esterno brasiliano farà sicuramente ritorno a Torino dopo il prestito al Bayern Monaco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, Branchini: “Chiamata dal Tigres per Douglas Costa. Il Lione vuole acquistare De Sciglio, ma…”

Ecco le dichiarazioni di Branchini: “Tecnicamente la scelta da parte del Lione e di Rudi Garcia è di acquistarlo a titolo definitivo. Però tecnicamente la società non ha ancora dato l’ok per l’acquisizione in questo momento difficile per tutti, specialmente per il calcio francese. Douglas Costa? Mi è arrivata una chiamata da parte del Tigres in Messico. Vediamo cosa succederà a fine stagione quando rientrerà alla Juventus. Però ha uno stipendio importante”.

Infine, l’agente ha anche parlato del futuro di Mandzukic: “Il suo contratto con il Milan è legato ad alcune condizioni, ma quando ci sono degli infortuni che non permettono una valutazione a pieno del giocatore, nessuno vieta di portare avanti il rinnovo anche se non si verificano le condizioni contrattuali. Purtroppo per un infortunio non ha potuto essere d’aiuto fino ad ora. Mi risulta che da settimana prossima torni ad allenarsi in gruppo e si deciderà a fine stagione se rimanere o fare un’altra scelta”.