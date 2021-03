La Juventus studia anche una riorganizzazione dirigenziale: il piano bianconero potrebbe portare ad uno doppio scippo

La Juventus riflette sul futuro. Nella prossime settimane la società bianconera dovrà decidere come muoversi in vista della prossima stagione. Novità potrebbero riguardare non soltanto la panchina di Pirlo e la squadra, ma anche l’organigramma dirigenziale. Si vocifera da tempo di un possibile ritorno di Giuseppe Marotta, attuale amministratore delegato dell’Inter. Un rientro che potrebbe non avvenire in solitaria.

Secondo quanto riportato dall’edizione napoletana di Repubblica, infatti, Marotta vorrebbe con sé alla Juventus Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. Il dirigente azzurro ha ancora un contratto triennale ma la sua permanenza all’ombra del Vesuvio non è certa. Come raccontato da Calciomercato.it, Giuntoli è nel mirino della Fiorentina dove Joe Baroni lo apprezza molto. Il dirigente sarebbe pronto ad ascoltare anche altre eventuali offerte e magari tra queste potrebbe esserci anche quella della Juventus. Marotta e Giuntoli da avversari potrebbero ritrovarsi insieme a guidare la società bianconera: questa l’ipotesi avanzata da Repubblica.