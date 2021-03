Il futuro di Gianluigi Buffon potrebbe riservare un nuovo addio alla Juventus: il portiere si starebbe già guardando intorno

Due estati fa sembrava tornato per restare per sempre e, invece, adesso potrebbe esserci un nuovo addio alla Juventus nel futuro di Gianluigi Buffon. Come abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, il portiere ha dei dubbi sul futuro e – tra maggio e aprile – si incontrerà con la società per discutere dei piani futuri. A 43 anni l’ex numero ‘1’ della Nazionale si sente ancora bene fisicamente e potrebbe cercare anche una nuova avventura che gli garantisca una maglia da titolare. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il giornalista Fabrizio Biasin, sul proprio profilo ‘Twitter’, ha commentato in questo modo le voci legate ad un suo possibile trasferimento: “Si chiama legge del mercato, se troverà un contratto buon per lui”. Il futuro di Buffon è ancora nebuloso e verrà diradato solamente dopo il sopracitato incontro con la dirigenza bianconera. Il portiere, in ogni caso, si aspettava di essere chiamato in causa un po’ di più dall’ex compagno ed attuale allenatore Andrea Pirlo.