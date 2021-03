Formula 1 e Moto GP, pole per Verstappen e Bagnaia

Tornano a rombare i motori di Formula 1 e Moto GP. Pole position rispettivamente per Max Verstappen e Francesco Bagnaia

Ritornano in grande stile i motori con le qualifiche della Formula 1 e della MotoGP. Per quanto riguarda la classe regina delle auto è il fenomenale Max Verstappen a conquistare la pole position su Red Bull in 1:28.997 per quanto concerne il Gp del Bahrain. L’olandese ha preceduto di 388 millesimi le Mercedes di Lewis Hamilton, secondo, e di Valtteri Bottas, terzo. Quarta invece la Ferrari di Charles Leclerc.

In MotoGP la gioia è invece tutta italiana con Francesco Bagnaia che conquista la prima pole della sua carriera nella classe regina, nelle qualifiche di Losail in 1:52.772 davanti a Quartararo, Vinales, e Rossi. Lo stesso giovane pilota Ducati ha poi commentato: “Sono felicissimo, vorrei dare un grande abbraccio alla mia ragazza e alla mia famiglia. E’ stata una bellissima qualifica. – le parole riportate da ‘Sky Sport’ – Già ieri avevo detto che poi sarebbe potuti arrivare sull’1:52. Ho visto che piano piano ci stavo arrivando, non me l’aspettavo, è un tempo incredibile. E’ il miglior modo per iniziare la nuova avventura con il team”.