La torna è tornata a tremare in Italia: subito dopo pranzo, infatti, è stata registrata una forte scossa di un terremoto nel Mar Adriatico

Torna l’incubo terremoto in Italia. In tutto il centro-sud è stata avvertita una forte scossa, oggi 27 marzo 2021, dalle Marche e il Lazio fino in Puglia e Campania. Secondo l’INGV, infatti, si è trattato di un terremoto verificatosi nell’Adriatico centrale alle 14.47. Secondo le prime stime la magnitudo è decisamente alta, ovvero tra 5.3 e 5.8. Nei commenti e sui social subito è scattato il tam-tam che ha aiutato a capire dove è stata avvertita la scossa e il quadro racchiude praticamente tutto il centro-sud. Ci sono segnalazioni da Roma, Caserta, Foggia, Napoli e anche nelle Marche e in Abruzzo. In tanti hanno anche specificato che la scossa è stata forte e prolungata. Si attendono ora ulteriori dettagli.