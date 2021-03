Fernando Felicevich, agente di Arturo Vidal, ha rivelato: “Normale che abbia altre offerte, ma rimane all’Inter”

La scorsa estate, dopo averlo chiesto a più riprese per un anno interno, Antonio Conte è stato accontentato dalla dirigenza nerazzurra e Arturo Vidal è sbarcato a Milano. Il centrocampista cileno, però, fino a questo momento ha deluso le aspettative. Solamente contro la Juventus il suo gol e la sua prestazione si sono rivelate decisive per l’Inter. Il futuro dell’ex Barcellona, ora, potrebbe essere messo di nuovo in discussione. Nella giornata di oggi l’agente del giocatore ha parlato del suo futuro e della stagione in corso, in cui Vidal è stato protagonista anche di molti problemi a livello fisico. Le idee sul futuro del cileno e del suo entourage sembrano essere piuttosto chiare. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, Felicevich (ag. Vidal): “Ci sono delle offerte”

Fernando Felicevich, noto agente di Arturo Vidal, ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ riguardo al futuro di uno sei principali assistiti. Il futuro del centrocampista cileno, considerate le parole del suo agente, sembra essere ben delineato. “È normale che ci siano delle offerte per uno del suo livello, ma rimane all’Inter“. Nonostante ci sia il pressing di alcuni club, Vidal è focalizzato solamente sul club meneghino e sugli obiettivi da raggiungere in questa stagione e l’anno prossimo. Felicevich, al riguardo, ha aggiunto: “Ora vuole lo scudetto e l’anno prossimo la Champions League“. E, poi, sulle condizioni fisiche del centrocampista cileno arrivano rassicurazioni per Conte: “A breve tornerà in campo”.