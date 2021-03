Pinsoglio ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo, talento della Juventus al centro di voci di calciomercato

“E’ un momento difficile. Dobbiamo risollevarci e migliorare, ma la negatività è troppa”. Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, ha mandato un messaggio all’ambiente bianconero dopo il recente periodo negativo. Molto amico di Cristiano Ronaldo, l’estremo difensore ha avuto modo di parlare anche del futuro del portoghese: “Rimane? Non lo so. Spero sinceramente di sì, perché incide molto – spiega a ‘Tuttosport’ – Beh, ha un anno di contratto! In teoria, se non succede qualcosa di strano… Ma penso e spero che rimanga”.

Juventus, annuncio di Pinsoglio sul futuro di Ronaldo

Pinsoglio ha svelato anche alcuni retroscena sul suo rapporto col fuoriclasse: “E’ una persona semplice e simpatica, ridiamo tanto. Parliamo di tutto: in un linguaggio che mischia spagnolo, inglese e italiano. Anche se il suo italiano è molto migliorato. Calci di punizione? In allenamento vanno tutte dentro. E’ sempre sfida anche lì, a volte fanno due contro due. E quando sono in porta io me le mette sempre nel sette. In partita non segna? Non saprei, ovviamente in partita è diverso che in allenamento, ma non saprei. Sfortuna, forse”.