Diritti TV, la Serie A a DAZN: l’esito della votazione

Diritti tv, l’assemblea della Lega Serie A si è espressa: la trasmissione del campionato il prossimo anno su DAZN

I diritti tv del campionato di Serie A nel prossimo triennio (2021-2024) a DAZN. Confermate le indiscrezioni di poco fa sull’esclusiva a DAZN. Si è conclusa la votazione dell’assemblea della Lega Serie A. Secondo le informazioni diffuse da ‘Gazzetta.it’ e da ‘Calcio e Finanza’, votazione a favore della emittente streaming per 16 a 4. La trasmissione dovrebbe avvenire per 7 gare a giornata in esclusiva (pacchetto 1) e per 3 gare in co-esclusiva (pacchetto 3). I quattro voti contrari sarebbero quelli di Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo.

Rimane in discussione il pacchetto 2, quello contenente le 3 gare in co-esclusiva. La discussione tra la Lega e Sky proseguirà fino a lunedì 29 marzo. L’offerta dell’emittente satellitare, per ora, è di 70 milioni a stagione.