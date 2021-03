Diritti TV, Cantamessa: “Serie A tutta a DAZN”

Diritti tv, l’annuncio di Cantamessa, legale del Milan: la trasmissione della Serie A dalla prossima stagione tutta su DAZN

Svolta in vista per l’assegnazione dei diritti tv della Serie A a partire dalla prossima stagione. L’annuncio arriva da Leandro Cantamessa, legale del Milan, a ‘Radio Punto Nuovo’. “Credo che i diritti domestici saranno assegnati a DAZN – ha affermato – Ieri in commissione si è parlato anche di quelli internazionali. L’esclusiva prevede che si possa trasmettere anche altrove, ma, di fatto, DAZN trasmetterà tutte e 10 le partite”.

“Soddisfatto? Non ho fatto il tifo né per DAZN né per Sky, ma mi fa piacere che si raggiunga un accordo – ha proseguito – Una situazione di stallo è sempre la peggiore. Ipotesi partite in chiaro? Se ne discute per la Serie B. Canale della Lega? Si sta ancora parlando della produzione dei contenuti delle partite”.