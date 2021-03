Qualificazioni Mondiali, che beffa per la Spagna | Ibrahimovic in campo 84′

Terminano le partite delle qualificazioni ai Mondiali: pareggio per la Spagna contro la Grecia e vittoria per la Svezia di Ibrahimovic

Giornata di qualificazioni al prossimo Mondiale di Qatar 2022. L’Italia si è imposta sull’Irlanda del Nord per 2-0, grazie alle reti di Domenico Berardi e Ciro Immobile. Tante le nazionali scese in campo oggi, quasi tutte le big europee. Vittorie per Inghilterra e Germania molto agevoli, rispettivamente contro San Marino e Islanda. Sorprende invece l’1-1 tra Spagna e Grecia.

Andorra-Albania 0-1

Germania-Islanda 3-0

Inghilterra-San Marino 5-0

Italia-Irlanda del Nord 2-0

Liechtenstein-Armenia 0-1

Moldavia-Isole Far Oer 1-1

Romania-Macedonia del Nord 3-2

Scozia-Austria 2-2

Spagna-Grecia 1-1

Svezia-Georgia 1-0

Ungheria-Polonia 3-3

Dopo il vantaggio iniziale di Alvaro Morata, la selezione greca ha trovato il pareggio grazie al rigore di Bakasetas. Da notare anche la vittoria della Svezia di Zlatan Ibrahimovic, tornato in nazionale e subito protagonista con un assist. Il centravanti del Milan è rimasto in campo per 84′.