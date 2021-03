Italia-Irlanda del Nord 2-0 | Primi tre punti per Mancini

Termina 2-0 la partita tra Italia e Irlanda del Nord, valida per la prima giornata delle qualificazioni al prossimo Mondiale

Vittoria per l’Italia nella prima giornata delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. I ragazzi di Roberto Mancini hanno battuto l’Irlanda del Nord 2-0, aggiudicandosi i primi tre punti del girone. Nonostante alcuni errori individuali, come il retropassaggio di Locatelli intercettato da White, i due gol arrivati nel primo tempo hanno subito chiuso la pratica. C’è stata invece una ripresa giocata in modo un po’ molle, in cui ci sono state parecchie occasioni per gli ospiti.

Decisive le reti di due terzi dell’attacco, con Domenico Berardi che sul centro-sinistra ha colpito Peacock-Farrell. Il raddoppio, invece, è stato firmato da Ciro Immobile, ritornato al gol anche in nazionale dopo un brutto periodo. Tra le due compagini c’è una differenza tecnica abbastanza notevole, anche se la selezione di Baraclough non ha sfigurato. L’Italia affronterà la Bulgaria in trasferta, mentre ci sarà il turno di riposo per l’Irlanda del Nord.

CLASSIFICA GIRONE C: Svizzera 3 punti, Italia 3, Lituania*, Bulgaria, Irlanda del Nord 0.

*Una partita in meno