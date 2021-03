Calciomercato Napoli, ipotesi di addio per Meret

Calciomercato Napoli, Meret non contento del dualismo eterno con Ospina: il portiere può lasciare gli azzurri

Napoli impegnato nella volata finale per un posto in Champions League, ma con un occhio già al futuro. Azzurri tornati in corsa per un piazzamento tra le prime quattro, ma che si interrogano su cosa sarà nella prossima stagione. L’addio di Gattuso a fine campionato appare scontato, anche più di qualche giocatore potrebbe salutare e uno di questi è Alex Meret.

Il Napoli ha investito molto su di lui tre anni fa, all’epoca si pensava che gli azzurri si fossero assicurati il portiere del futuro. Ma il dualismo continuo con il colombiano Ospina non lo soddisfa. Meret rischia di perdere gli Europei, con Donnarumma, Sirigu e Cragno decisamente davanti nelle gerarchie al momento anche grazie alla titolarità fissa. L’obiettivo a questo punto diventano i Mondiali 2022 in Qatar, ma se dalla prossima stagione non dovesse avere il posto da titolare garantito, potrebbe dire addio. Ci pensa l’Everton di Ancelotti, l’ex tecnico partenopeo ha sempre creduto molto in lui. Occhio anche alla pista Inter, che ragiona sull’erede di Handanovic.