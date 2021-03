I dati del bollettino sul coronavirus di mercoledì 24 marzo 2021: 21.267 nuovi casi, 460 morti nelle ultime 24 ore

Il Ministero della Salute ha pubblicato i dati relativi al bollettino sul coronavirus di mercoledì 24 marzo 2021. Sono 21.267 i nuovi casi di Covid in Italia. Casi in aumento rispetto a ieri, con la curva che sale. Sono 363.767 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, mentre nelle 24 ore precedenti i test erano stati 335.189. Il tasso di positività è del 5,8% (ieri era al 5,6%), in aumento dello 0,2%. I casi totali da inizio epidemia sono 3.440.862, i morti salgono invece a 106.339. Ci sono 561.308 attualmente positivi, in aumento di 654 rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.773.215 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 20.132.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Draghi: “Fino a 500mila vaccini al giorno, scuole riaperte dopo Pasqua”

Sono 3.588 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 42 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 300, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 317). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.438 persone, con un incremento di appena 10 unità nelle ultime 24 ore.