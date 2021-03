Dall’Inghilterra escludono il ritorno del centrocampista e quindi che possa andare a termine l’affare con la Juventus. Ecco tutti i dettagli

Fin qui la sua esperienza alla Juventus non è stata esaltante, tuttavia Aaron Ramsey può ancora vantare diversi estimatori in giro per l’Europa. Specie in Premier League, dove ha lasciato un ottimo ricordo di sé grazie a stagioni importanti con la maglia dell’Arsenal.

Calciomercato Juventus, Ramsey-Liverpool non si fa

Dicevamo dell’interesse dall’Inghilterra per Ramsey, tra le possibili pretendenti al suo cartellino non figurerebbe però il Liverpool di Klopp al quale è stato accostato nei giorni scorsi insieme al West Ham. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘anfieldcentral.co.uk’, i ‘Reds’ non sono per nulla interessati al gallese. Per rimpiazzare eventualmente Wijnaldum, in scadenza a giugno e nel mirino della stessa Juve oltre che di Inter e Barcellona (che in Spagna danno in netta pole), il club inglese valuterebbe altri profili tatticamente e non solo più simili all’olandese, per esempio Bissouma del Brighton.

Ramsey non verrebbe preso in considerazione anche per via della sua età (30 anni, 6 in più del sopracitato Bissouma) e della sua fragilità fisica, evidenziata sia in Inghilterra che qui in Italia. Secondo la medesima fonte il gallese sarebbe comunque sul mercato, con la Juve che vorrebbe 18 milioni di sterline – circa 21 milioni di euro – per il suo cartellino preso gratis quasi due anni al netto delle commissioni.