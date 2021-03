Giorgio Chiellini ha parlato del momento attuale della Juventus e anche del suo tecnico Andrea Pirlo

“La squadra non ha fatto come si sperava quest’anno, ma il problema è della Juventus in generale”. Così Giorgio Chiellini nel corso della conferenza stampa che si è svolta allo stadio Tardini di Parma, dove domani sera la nazionale italiana affronterà l’Irlanda del Nord per quella che sarà la gara d’esordio per le qualificazioni a Qatar 2022. Il capitano azzurro ha però parlato anche di quello che è lo stato attuale della Juventus e in particolare del suo allenatore Andrea Pirlo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Chiellini ha sottolineato come il problema non riguardi solo il tecnico, ma tutta la squadra. Senza però soffermarsi troppo sull’argomento: “Non credo di dovere rispondere, più che altro perché c’è una partita della Nazionale e ci sono domande su questo tema. Hanno parlato in maniera esaustiva sia Nedved che Paratici dopo la partita. Credo abbiano chiarito le cose”. Lo stesso Nedved ha sottolineato come Pirlo sarà il tecnico dei bianconeri anche durante la prossima stagione.