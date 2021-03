Calciomercato, no al Napoli: due di picche per De Laurentiis

Il Napoli cambierà allenatore il prossimo anno: via Gattuso si cerca il successore, ma De Laurentiis incassa un rifiuto

Il Napoli è alla prese con la decisione sul futuro allenatore. Le ultime due importanti vittorie contro Milan e Roma, hanno rilanciato la squadra azzurra nella corsa Champions, ma anche con un piazzamento tra le prime quattro il destino di Gattuso appare segnato. Le crepe che si sono aperte nei mesi scorsi nel rapporto con la società sono difficili da mettere a posto ed allora per l’allenatore calabrese a fine campionato arriverà l’addio. Logico quindi che De Laurentiis si guardi intorno alla ricerca del sostituto ideale. Il patron del Napoli ha riallacciato i contatti con Sarri, seguito però anche dalla Roma e non solo. Sono diversi i candidati per la panchina dei partenopei e tra questi anche Gian Piero Gasperini, attuale allenatore dell’Atalanta e corteggiato da De Laurentiis anche in passato.

Calciomercato Napoli, Gasperini dice no e consiglia Juric

Il presidente del Napoli però avrebbe ricevuto un rifiuto dal tecnico della Dea. Gasperini – secondo quanto riporta ‘Repubblica’ – avrebbe rispedito al mittente la proposta azzurra, facendo però il nome di un allenatore secondo lui adatto alla piazza partenopea. Il profilo suggerito da Gasperini è quello di Ivan Juric, allenatore del Verona, il cui nome compare da tempo tra i possibili sostituti di Gattuso. Incassato il no di Gasperini, De Laurentiis dirà sì al suo consiglio?