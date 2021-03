Juventus, quanta concorrenza per Haaland: il Manchester United pronto ad offrire uno scambio con van de Beek, altro obiettivo bianconero

Nonostante i tanti punti persi in Bundesliga, il Borussia Dortmund resta in corsa in Champions League, dove sfiderà il Manchester City. Nelle fila dei gialloneri, questa è stata la stagione della consacrazione per Erling Haaland. Il centravanti norvegese ha siglato fino ad ora 33 reti in 31 gare stagionali tra coppe e campionato tedesco, facendo accrescere l'interesse delle big europee nei suoi confronti. L'attaccante classe 2000 piace infatti moltissimo a Real Madrid, Juventus e ai top club inglesi. E da questo punto di vista, il Manchester United sarebbe pronto a lanciare l'assalto.

Calciomercato Juventus, doppia beffa bianconera: van de Beek per Haaland

Il nome di Haaland in casa bianconera piace tantissimo e sarebbe la prima scelta per l’attacco della Juventus in caso di addio di Cristiano Ronaldo. A mettere i bastoni tra le ruote ci potrebbe essere però il Manchester United, che starebbe pensando ad uno scambio più conguaglio per convincere il Borussia Dortmund a cedere l’attaccante norvegese. Come infatti riferisce ’90min.com’, il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Donny van de Beek. Il centrocampista olandese, arrivato in estate dall’Ajax, è un profilo particolarmente gradito in casa bianconera, ma se l’affare dovesse concretizzarsi, per la Juve rischierebbe di profilarsi una doppia beffa.

Arrivato a Manchester per oltre 39 milioni di euro, van de Beek non è riuscito ad imporsi nella mediana di Solskjaer e il club starebbe pensando di cederlo nella sessione estiva di mercato, preparandosi anche ad una possibile minusvalenza. Sull’olandese c’è anche la Juventus, che lo ha seguito anche in passato quando militava in patria. L’affare che porterebbe allo scambio sarebbe però una doppia beffa per la Juventus. Haaland inoltre non è l’unico nome gradito dai ‘Red Devils’ in casa Borussia Dortmund. Agli inglesi piacciono anche il difensore svizzero Akanji e l’ala Sancho.