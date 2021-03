L’Everton è pronto a farla da padrona nel prossimo calciomercato estivo e gli occhi di Ancelotti sono puntati soprattutto in Italia: ecco i nomi

Sarà un calciomercato verosimilmente al risparmio e di grandi sacrifici quello che vedrà protagoniste le big di Serie A e non solo. Squadre come Inter e Juventus, in grandi difficoltà economiche, pur non essendo le sole in Europa, dovranno operare in maniera parsimoniosa e soprattutto orientata alle occasioni low cost o ancora a parametro zero. Il rischio più importante è però quello di doversi privare dei loro top player e di questa evenienza sono pronti ad approfittare all’estero, soprattutto in Premier League.

Calciomercato, Ancelotti guarda in Serie A: Koulibaly, Lautaro e non solo

In questo senso, secondo quando filtra dall’Inghilterra, l’Everton sarà una delle poche società a investire sul mercato cifre abbastanza importanti. Come scrive ‘Football Insider’, i Toffees mirano in particolare alle stelle che alcune grandi squadre dovranno necessariamente sacrificare a cifre molto più basse rispetto al loro reale valore. La dirigenza ha assicurato a Carlo Ancelotti che ci saranno investimenti per costruire una squadra di valore altissimo e l’ex tecnico di Real e PSG ha posato gli occhi soprattutto in Serie A. Un mercato che conosce alla perfezione e ha ovviamente contatti importanti.

In cima alla lista ci sarebbe Kalidou Koulibaly, che un anno fa veniva valutato 100 milioni. Un nome che piace da tempo ad Ancelotti, che però gradisce molto anche due giocatori di Inter e Juve. Ci riferiamo ad Adrien Rabiot e Lautaro Martinez, entrambi vecchi pallini di ‘Carletto’. Che potrebbe sfruttare il bisogno di liquidità di queste società per finanziare il mercato. E la proprietà dell’Everton ha già immesso nuove risorse in società, pronto ad aumentare il budget a disposizione del manager di Reggiolo.