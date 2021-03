Juventus-Benevento, postpartita agitato dopo la sconfitta di ieri: spogliatoio bianconero in subbuglio

La sconfitta interna con il Benevento è stata decisamente inattesa per la Juventus. Prestazione davvero sconcertante dei bianconeri di Pirlo, che pur avendo le loro occasioni per andare in gol hanno mostrato idee molto confuse e sono stati messi sotto dall’organizzazione dei sanniti. Il risultato, lo 0-1 con gol di Gaich su sciocchezza di Arthur, è la quarta sconfitta in campionato, quella che probabilmente allontana definitivamente il sogno scudetto. A dieci punti dall’Inter, che deve recuperare la partita contro il Sassuolo, la rincorsa inizia a farsi quasi impossibile. Tutti sotto accusa, dall’allenatore ai giocatori, in un’annata in cui è già sfumato il sogno Champions e addirittura il piazzamento tra le prime quattro non appare più così scontato.

Juventus-Benevento, tensione a fine gara: cosa è successo nello spogliatoio

Una situazione di tensione che coinvolge tutte le componenti e che, stando a quanto riportato da ‘La Stampa’, avrebbe condotto a una discussione piuttosto animata nello spogliatoio al termine della partita. Confronto molto acceso in cui i toni si sarebbero alzati. E sebbene ai microfoni in tv Paratici abbia confermato la fiducia a Pirlo, la luna di miele appare in bilico.