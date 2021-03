Un primo tempo non particolarmente esaltante per la Roma di Paulo Fonseca che si trova in svantaggio contro il Napoli di Gennaro Gattuso: i commenti su Twitter dei tifosi e dei fan

La Roma non ha iniziato nel migliore dei modi la sfida contro il Napoli di Gennaro Gattuso. La doppietta di Mertens infatti ha instradato la partita sui binari degli azzurri. In caso di sconfitta, per Fonseca sarebbe l’ennesima caduta contro una grande del campionato italiano di Serie A ed i tifosi giallorossi e non solo hanno voluto dire la loro attraverso Twitter.

ECCO ALCUNI TWEET

Partita preparata benissimo da Fonseca con ElShaa che marca Spinazzola.. — 81R10 (@8110JR) March 21, 2021