Juventus-Benevento, conferenza Pirlo su Dybala, scudetto, Ronaldo

Torna in campo la Juventus di Andrea Pirlo. Domani, alle ore 15, i bianconeri ospiteranno il Benevento con l'obiettivo di proseguire la rincorsa nei confronti dell'Inter di Conte. L'allenatore della Juve ha presentato la sfida di domani in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni.

Pirlo in risposta a Calciomercato.it: “Inzaghi non l’ho sentito, ma lo seguo con grande affetto. Sta lavorando bene al Benevento, sta facendo ottime cose. Sta dimostrando di essere un bravo allenatore. Ha fatto una grande stagione l’anno scorso vincendo il campionato e anche adesso sta facendo bene. Abbiamo giocato tanti anni insieme: ho molta stima di lui”.

PARTITA – “È una gara particolare e importante, prima della sosta. Può darsi che i ragazzi abbiano la testa alle nazionali o ai giorni liberi. Ma ci siamo detti che è una partita fondamentale. Loro sono una buona squadra, che sa stare bene in campo e difendersi bene. Conosco il loro allenatore, dovremo stare attenti”.

DYBALA – “Dybala speriamo di recuperarlo, avrà due settimane per rimettersi in pari con la squadra. Buffon sta meglio e si è allenato, vediamo se sta bene e può giocare. Fuori Ramsey, Demiral e Alex Sandro”.

SCUDETTO – “Dobbiamo mettere pressione. Possiamo farlo vincendo partita dopo partita. Abbiamo l’opportunità di avvicinarci. Dobbiamo fare una grande partita e fare risultato”.

CRESCITA – “Voglio vedere una crescita sul piano del gioco. Avremo più tempo per lavorare e mettere in atto nuovi meccanismi di organizzazione di gioco. Abbiamo tutta la rosa a disposizione per lavorare e migliorare la qualità del gioco”.