Calciomercato Napoli, è già deciso: per Koulibaly sarà addio

Calciomercato Napoli, futuro segnato per Koulibaly: il senegalese lascerà anche con la Champions, ecco chi al suo posto

Rush finale in campionato per il Napoli, che tenta di tornare in Champions, obiettivo fondamentale per le casse del club. Dal big match che sa di spareggio, domani sera con la Roma, parte la lunga volata, se il piazzamento tra le prime quattro non venisse centrato si andrebbe incontro a un certo ridimensionamento. Ma non sarà solo Gattuso a dire addio agli azzurri comunque vada.

Stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, è stato già definito il futuro di Koulibaly. Il senegalese ha un ingaggio da 11 milioni lordi che incide per il 10% sul monte totale, qualche taglio sarà necessario a prescindere. Ecco perché il difensore dirà addio in ogni caso, ma proverà a farlo riportando la Champions. Il sostituto, nei desideri del Napoli, c’è già. Si punta a chiudere per Marcos Senesi, difensore del Feyenoord per il quale potrebbero bastare circa 15 milioni di euro. La trattativa era stata impostata già lo scorso anno, il giocatore gradisce la destinazione e si può andare a dama piuttosto rapidamente.